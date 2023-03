Euro 2024, tributo dello stadio di Wembley all'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Commozione allo stadio di Wembley dove l'Inghilterra ospita l'Ucraina per la seconda giornata del girone C di qualificazione ad Euro 2024. I giocatori ucraini sono entrati in campo con la bandiera della loro nazione sulle spalle e sono stati accolti da un lungo applauso da parte del pubblico. Chiaro il riferimento alla guerra in corso in Ucraina.

Prima del fischio di inizio, le due nazionali hanno posato per una foto a centrocampo con una bandiera ucraina e la sccrita "Peace".

Sugli spalti anche qualche migliaio di tifosi ucraini, alcuni dei quali rifugiati e invitati dalla stessa federazione inglese.

(ANSA).