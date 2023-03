Calcio: Inghilterra; Foden operato di appendicite in mattinata

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Forfait di Phil Foden per la sfida di qualificazione a Euro 2024 contro l'Ucraina: l'attaccante dell'Inghilterra è stato sottoposto in mattinata ad un intervento chirurgico di appendicite. Lo ha annunciato la fedrcalcio inglese. "L'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate non ha chiamato un sostituto, il che significa che ha 20 giocatori a disposizione dopo il ritiro di Reece James (infortunio, ndr) e la squalifica di Luke Shaw", ha detto la FA.

Il difensore del Chelsea Reece James è tornato al suo club dopo la vittoria per 2-1 in Italia giovedì, dove ha giocato gli ultimi minuti. (ANSA).