Bayern Monaco: è ufficiale, via Nagelsmann e arriva Tuchel

Un fulmine a ciel sereno, inatteso quanto spettacolare: il Bayern ha deciso di esonerare il tecnico Julian Nagelsmann per affidare la squadra, in corsa per la Bundesliga, la Champions League e la Coppa di Germania, a Thomas Tuchel che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e che lunedì dirigerà il primo allenamento. "Quando abbiamo ingaggiato Julian Nagelsmann nell'estate del 2021, eravamo convinti che avremmo lavorato con lui a lungo e questo è stato l'obiettivo di tutti noi fino alla fine - le parole dell'ad del Bayern Oliver Kahn - Julian condivide la nostra aspirazione a giocare un calcio attraente e di successo. Ma ora siamo giunti alla conclusione che la qualità della nostra squadra - nonostante il titolo di Bundesliga lo scorso anno - è venuta alla ribalta sempre meno spesso. Dopo la Coppa del Mondo abbiamo avuto un calo e le fluttuazioni nelle prestazioni hanno messo in dubbio i nostri obiettivi per questa stagione, ma anche i nostri obiettivi per il futuro. Ecco perché abbiamo agito ora", ha aggiunto Kahn che ha ringraziato Nagersmann e il suo staff. Dello stesso tenore le parole del ds bavarese Hasan Salihamidžić: "Questa è stata la decisione più difficile del mio periodo come membro del consiglio sportivo del Bayern Monaco. Ho avuto un rapporto aperto, fiducioso e amichevole con Julian sin dal primo giorno. Mi dispiace per la separazione ma dopo un'analisi approfondita dell'evoluzione sportiva della nostra squadra, soprattutto da gennaio e con l'esperienza della seconda parte della stagione precedente, abbiamo ora deciso di esonerarlo. Sono molto grato a Julian per quello che ha fatto per l'FC Bayern e gli auguro tutto il meglio". Sui motivi del divorzio si è sbizzarrita la stampa tedesca e dietro la separazione ci sarebbero stati anche problemi con lo spogliatoio. Tanto che la Süddeutsche Zeitung ha spiegato che l'esonero di Nagelsmann "è frutto di un graduale processo di alienazione". A far crollare le quotazioni di Nagelsmann, oltre al ko contro il Bayer Leverkusen nel weekend che è costato il soprasso del Borussia Dortmund in vetta alla classifica proprio prima della sfida del prossimo 1 aprile sono stati soprattutto i rapporti difficili con lo spogliatoio. Da quello incrinato con il capitano Manuel Neuer, soprattutto dopo l'infortunio del portiere e l'esclusione del preparatore dei portieri Toni Tapalovic, molto vicino a Neuer. Che Nagelsmann non fosse particolarmente amato si sapeva. Non sono state gradite alcune sue uscite pubbliche e non sono mancate le critiche dei giocatori nei suoi confronti. Tra i motivi dell'addio di Lewandowski al termine della passata stagione ci sarebbe proprio il rapporto non idilliaco col tecnico. Nagelsmann avrebbe ripreso in allenamento il polacco circa alcuni movimenti offensivi, Lewa avrebbe risposto piccato che il record di reti in Bundesliga l'ha fatto lui e non l'allenatore. Più recente il caso della talpa scoperta nello spogliatoio. Che nei giorni scorsi ha fornito alla Bild delle istruzioni tattiche prima di una partita contro il Bochum, corredate da foto.