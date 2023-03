Euro 2024: il Portogallo vince 4-0, con doppietta di CR7

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Cristiano Ronaldo ha festeggiato con una doppietta la sua 197/a presenza col Portogallo, un record assoluto nella storia del calcio, nel match d'esordio nelle qualificazioni a Euro 2024 a Lisbona contro il Liechtenstein, che era anche la prima partita per il ct, Roberto Martinez. Il risultato, 4-0, è stato sbloccato da Joao Cancelo solo soli otto minuti, un gol che CR7 ha provato a farsi assegnare avendo sfiorato la palla sul tiro del compagno, poi ha raddoppiato Bernardo Silva. Ronaldo ha realizzato il 3-0 su rigore prima di fare doppietta su punizione dal limite dell'area, segnando il suo 120/o gol in nazionale.

Nello stesso gruppo J, il milanista Rade Krunic ha segnato una doppietta nel successo per 3-0 della sua Bosnia-Erzegovina sull'Islanda. E' finita 0-0 Slovacchia-Lussemburgo.

Una tripletta ha realizzato invece l'attaccante dell'Atalanta Rasmus Hojlund, alla sua prima partita da titolare con la Danimarca, che ha battuto 3-1 la Finlandia a Copenaghen in un incontro del gruppo H, dove hanno vinto anche l'Irlanda del Nord (2-0 a San Marino) e la Slovenia (2-1 al Kazakistan). (ANSA).