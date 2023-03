Champions donne: Roma-Barcellona, diretta Dazn anche su YouTube

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La Champions League femminile torna con i quarti di finale, che vedono già stasera le sfide Bayern Monaco-Arsenal e Roma-Barcellona, match ospitato all'Olimpico davanti a oltre 40mila spettatori, e domani Paris Saint Germain-Wolfsburg e Lione-Chelsea, mondo, che vedranno schierate alcune tra le migliori calciatrici al mondo tra cui Lucy Bronze, Sam Kerr, Kadidiatou Diani, Alexandra Popp, Leah Williamson e Ashley Lawrence.

Le partite sono visibili in diretta su Dazn e sul canale YouTube Dazn e la massima competizione europea per club continua a raccogliere appassionati. La fase a gironi, informa la piattaforma, ha totalizzato oltre 20 milioni di visualizzazioni su YouTube, rispetto ai 14 dello scorso anno, e milioni di streaming sulla piattaforma. "Dazn è impegnata nel dare la giusta visibilità a tutti gli sport e si inserisce in questo percorso la volontà di far arrivare la Champions League donne a un pubblico sempre più ampio - commenta il ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi -. I numeri ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione". (ANSA).