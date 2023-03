Olanda: Psv Eindhoven 'squalifica' per 40 anni suo tifoso

(ANSA) - AMSTERDAM, 20 MAR - Il Psv Eindhoven ha bandito dal proprio stadio per i prossimi 40 anni il tifoso ventenne che, durante la partita di ritorno dei play off di Europa League contro il Siviglia, aveva invaso il campo e colpito al volto il portiere della squadra andalusa, Marko Dmitrovic. Il quale poi, a sua volta, aveva atterrato il ragazzo consegnandolo agli steward.

La giustizia penale gli ha ora inflitto tre mesi di carcere e il divieto di avvicinarsi alla zona dello stadio del Psv per i prossimi due anni, mentre il club ha deciso di bandirlo dall'impianto per 40 anni, e gli chiederà anche i danni.

E' anche venuto fuori che questo tifoso era già stato colpito da Daspo, impostogli dalla federcalcio olandese fino al 2026.

Alla partita contro il Siviglia era riuscito a entrare con un biglietto acquistato da un suo amico, e con questo era riuscito a sfuggire ai controlli. (ANSA).