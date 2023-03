Messi è già in Argentina per le amichevoli celebrative

(ANSA) - BUENOS AIRES, 20 MAR - Lionel Messi è arrivato in Argentina per rispondere alla convocazione del ct Scaloni per le due amichevoli che l'Argentina giocherà il 23 ed il 28 marzo rispettivamente contro Panama e Curaçao, organizzate dalla Afa per celebrare la recente vittoria ai Mondiali in Qatar, terzo titolo iridato conquistato dall'Albiceleste.

Il capitano della 'Seleccion', reduce dalla sconfitta per 2-0 in campionato del Paris Saint Germani contro il Rennes,match al termine del quale è stato contestato dai tifosi parigini, era accompagnato dalla moglie, Antonela Roccuzzo, e dai tre figli.

Messi si è aggiunto in questo modo al portiere Emiliano Martinez e ai giocatori Emiliano Buendia, Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico e Nicolas Otamendi. Poi sono arrivati anche gli 'italiani' Angel di Maria, Leandro Paredes, Lautaro Martinez, e il debuttante Valentin Carboni.

L'Argentina affronterà la nazionale del Panama allo stadio Monumental di Buenos Aires, mentre l'amichevole con la selezione di Curaçao si disputerà allo stadio Madre de Ciudades di Santiago del Estero, 1.070 km a nord della capitale, impianto di fronte al quale c'è una grande statua di Diego Armando Maradona.

I biglietti per l'amichevole in programma il 23 marzo nello stadio Monumental di Buenos Aires erano andati esauriti in meno di tre ore la scorsa settimana quando oltre un milione e mezzo di persone si collegarono online per aggiudicarsi i 50mila ticket messi in vendita dalla Federcalcio argentina. (ANSA).