Champions: Di Lorenzo a tifosi,non cadete in provocazioni

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - "Come vostro capitano vi chiedo di non cadere in provocazioni, cerchiamo di rendere la giornata di domani una giornata di festa". Questo l'appello del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo per evitare che ci siano scontri con eventuali tifosi dell'Eintrach che potrebbero arrivare in città malgrado non ci sia stata per motivi di sicurezza la vendita dei biglietti per il settore ospiti ai residenti a Francoforte. Di Lorenzo ha parlato in un video sui canali social del Napoli, dicendo: "Cari tifosi del Napoli, è il vostro capitano che vi parla. Stiamo vivendo una stagione eccezionale e domani possiamo fare la storia del Napoli se riusciremo a raggiungere per la prima volta i quarti di finale. Dobbiamo tutti cercare di vivere una giornata che sia bella, senza disordini o liti con chi arriverà in città non solo allo stadio ma per le strade, nelle piazze, ovunque nella nostra meravigliosa città. Mi raccomando non accettiamo alcuna provocazione: tutti allo stadio con serenità e gioia, e sempre forza Napoli". (ANSA).