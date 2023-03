Iniziata audizione sul ricorso per squalifica Mourinho

È iniziata da poco l'audizione presso la corte sportiva d'appello della Figc per il ricorso sulla squalifica di due giornate inflitta a Mourinho per l'espulsione a Cremona. Il Collegio sabato scorso aveva momentaneamente sospeso la sanzione in attesa di un supplemento di indagini e oggi sarà chiamato a decidere se confermare, ridurre o annullare lo stop inflitto allo Special One. Con il portoghese, arrivato in Via Campania quasi un'ora prima dell'audizione, anche i legali del club giallorosso.