Champions: Maldini, ai quarti di finale eviterei un'italiana

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - "Eviterei una squadra italiana, ma se passano tutte, sarei contento per il nostro calcio. E a quel punto, chi arriva arriva". Il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, non fa pronostici sul sorteggio all'indomani del passaggio ai quarti di finale di Champions League.

"Non possiamo pensare di essere al livello di Bayern Monaco, Manchester City o Real Madrid, così come non possiamo pensare di essere stabilmente tra le prime otto, perché non lo siamo assolutamente - ammette l'ex capitano rossonero -. Ma adesso che ci siamo, ce la giochiamo. Quando le occasioni passano, devi prenderle al volo". (ANSA).