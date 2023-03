Calcio: Cairo 'ambizioso come Juric, l'ho sempre accontentato'

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - "Ho voluto Juric fortissimamente e l'ho fortissimamente appoggiato. L'ho accontentato in tutto, nel limite del possibile, anche nel parco collaboratori, con un nutrizionista e altri professionisti di altissimo livello; abbiamo fatto un bellissimo ristorante al Filadelfia; mi ha chiesto Ilic, un giocatore di qualità incredibili e speciale, e a gennaio ho speso come nessuno, 17,3 milioni. Non ho mai posto limiti alle sue richieste". E' la risposta di Urbano Cairo al tecnico Ivan Juric che, dopo il successo contro il Bologna, ha chiesto al club di essere più "ambizioso".

"Da parte mia c'è tutta la voglia di fare bene - rimarca il presidente del Torino, a margine dell'annuncio del rinnovo triennale della sponsorizzazione di Banca Mediolanum sulla Maglia Azzurra del Giro d'Italia -. Io sono non ambizioso, di più: altrimenti non sarei diventato il primo editore italiano.

Da parte mia c'è tutta la voglia di seguire la spinta di Juric che è anche la mia spinta. Chiaramente bisogna riuscire a fare le cose in un mondo come quello del calcio che è in una fase economicamente difficile. Abbiamo migliorato molto il Torino, possiamo migliorare ancora: siamo al nono posto, a un punto dal settimo. Abbiamo fatto grandi partite con le grandi e buttato via punti con le piccole. Con Juric ho un colloquio privato e molto aperto". (ANSA).