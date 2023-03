Calcio: Giudice di A; 2 giornate di squalifica e multa per Kean

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Due giornate di squalifica e ammenda di 10mila euro per Moise Kean: lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 25/a giornata del campionato di serie A. Kean era stato espulso domenica sera "per avere a gioco fermo, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria, senza causare conseguenze". Il giudice sportivo ha poi squalificato per una giornata altri quattro giocatori: tra quelli espulsi, un turno di stop è stato inflitto a Federico Marchetti dello Spezia "per avere, al 38' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale"; tra i giocatori non espulsi, squalificati invece Bryan Cristante (Roma), Adam Marusic (Lazio) e Arkadiusz Reca (Spezia).

Il giudice sportivo ha poi inflitto una multa di 15mila euro alla Lazio "per avere suoi sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria due petardi e una bottiglietta di plastica; per avere inoltre suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; per avere, infine, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria"; Ammenda di 10.000,00 euro alla Juventus "per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; per avere inoltre suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura"; ammenda di 8.000,00 euro alla Roma "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura"; multe anche alla Cremonese (4mila euro "per il lancio di un fumogeno ed una bottiglietta di plastica"), allo Spezia (4mila euro "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco oggetti di varia natura" e al Napoli (3mila euro "per avere i suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria una bottiglietta di plastica). (ANSA).