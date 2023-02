Inzaghi,Inter deve fare di più, trovato Bologna in salute

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Abbiamo approcciato male, abbiamo fatto un primo tempo non da Inter". Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sky analizza il ko della sua squadra a Bologna. "Abbiamo trovato una squadra in salute - aggiunge Inzaghi - nel secondo tempo quando soffrivamo meno abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere, dovevamo fare di più" (ANSA).