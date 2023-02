Serie A: Torino-Cremonese DIRETTA e FOTO

Torino-Cremonese in campo alle 20:45 DIRETTA per il Monday Night della 23esima giornata di Serie A.

L'obiettivo del Torino è riprendersi il settimo posto, quello che può valere la Conference League dell'anno prossimo. "Pensiamo a una gara per volta - dice il tecnico Ivan Juric alla vigilia della sfida contro la Cremonese - ma questo non vuol dire non avere ambizioni. Anzi, vogliamo fare il massimo: la squadra può crescere, stiamo facendo bene in fase difensiva e di possesso ma manchiamo nella concretezza offensiva". I gol segnati, infatti, sono appena 22 in 22 giornate, soltanto otto in dieci sfide al Grande Torino: "A gennaio - svela il croato - avevo chiesto Ilic e un altro attaccante, non è arrivato e adesso in casi estremi ci inventeremo qualcosa ma abbiamo grande fiducia in Sanabria, mentre il rientro di Pellegri sta procedendo a rilento". A proposito della situazione in infermeria, anche Vlasic non è al meglio: "Ha sentito un dolorino e in questi casi bisogna stare molto attenti, lo valuteremo" spiega Juric, pronto a lanciare titolare Karamoh insieme a Miranchuk alle spalle di Sanabria. Anche in mediana ci saranno dei cambiamenti: "Ilic - - annuncia il tecnico - ha fatto tutta la settimana di allenamenti e sta molto meglio, ora deciderò come impiegarlo mentre Adopo ha preso una botta al ginocchio e si è ripreso soltanto oggi". Il serbo ex Verona può fare l'esordio da titolare, Linetty scalpita per affiancarlo a centrocampo, poi nessun calcolo in vista del derby: "No, non influirà nelle mie scelte" dice Juric senza tanti giri di parole, facendo intuire che Aina e Schuurs, entrambi in diffida e a rischio per la Juventus di martedì 28 febbraio, partiranno dall'inizio. E proprio per la stracittadina contro potrebbe esserci un importante rientro: "Ricci sta molto meglio, sono ottimista ma vedremo" annuncia l'allenatore. Anche perché prima c'è da pensare alla Cremonese: "Sarà difficile, in coppa hanno eliminato Roma e Napoli e servirà molta pazienza, senza esporci alle ripartenze" così Juric mette in guardia i suoi dal fanalino di coda della classifica, ancora senza vittorie in campionato.