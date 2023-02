Salernitana, torna in bilico il tecnico Davide Nicola

(ANSA) - SALERNO, 13 FEB - Il ko subito dalla Salernitana nello scontro salvezza di Verona ha fatto finire nuovamente sulla graticola Davide Nicola. L'allenatore dei campani, che era stato esonerato il 16 gennaio scorso e richiamato in panchina dopo 48 ore dal presidente Danilo Iervolino, potrebbe essere sollevato dall'incarico. Ufficialmente la società non ha ancora preso una decisione ma la posizione del tecnico è fortemente in discussione. In caso di esonero potrebbe tornare attuale il nome di Leonardo Semplici, che era stato vicinissimo alla firma a gennaio. Ma la società avrebbe fatto un pensiero anche a Vincenzo Montella e Francesco Farioli, entrambi impegnati nel campionato turco. Resterebbero percorribili anche le piste che portano a Walter Mazzarri ed Eusebio Di Francesco. Nella giornata di domani è attesa una decisione. Da quanto si apprende il presidente Danilo Iervolino è fortemente contrariato per i risultati della Salernitana e già durante la partita avrebbe manifestato l'intenzione di dare una sterzata alla crisi dei granata. In mattinata, tra l'altro, a margine della cerimonia di consegna del premio Andrea Fortunato, Iervolino aveva spiegato che «sarà soltanto il campo a dire» se la scelta di richiamare Nicola sia stata giusta. Ma con appena 3 punti in quattro partite, la fiducia potrebbe essere nuovamente terminata.

