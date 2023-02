Boninsegna: "La Juventus stia attenta alla classifica"

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "E' anno difficile per la Juventus ed è incredibile che le sia successa una cosa del genere: c'è un ricorso in essere e bisogna vedere come andrà a finire.

Certamente la Juventus ha accusato il colpo e deve stare attenta, perché non è abituata a navigare in queste posizioni di classifica. Deve cercare di uscirne immediatemente". Così Roberto Boninsegna, ex centravanti dell'Inter (vinse lo scudetto nella stagione 1970/71, ndr), parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai.

Tornando all'Inter, Boninsegna aggiunge: "Nerazzurri con Lukaku in campo? Il belga è un mistero: è tornato rotto dall'Inghilterra e non riesce più a inserirsi, giusto dunque che giochi il duo Lautaro-Dzeko. Il gol di Osimhen di ieri? E' anche colpa del portiere avversario: buono lo stacco, ma il portiere doveva arrivarci". (ANSA).