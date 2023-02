Coppa Italia: Fiorentina-Torino 2-1, viola in semifinale

Fiorentina-Torino 2-0 nei quarti di finale di Coppa Italia.

Gol di Jovic su assist di Tersic al 65'. Raddoppio di Ikone nel finale. Karamoh accorcia nel recupero.

Viola in semifinale, contro la Roma o la Cremonese.

LA VIGILIA



QUI FIRENZE - Per conquistare l'accesso alle semifinali per il secondo anno di fila la Fiorentina dovrà superare domani (ore 18 allo stadio Franchi) l'ostacolo Torino. Per riuscirci la squadra viola dovrà evitare di commettere contro i granata gli stessi errori che le sono costati la sconfitta interna in campionato e i fischi dei tifosi, ma dovrà anche cercare di scrollarsi le tensioni del caso-Amrabat che hanno movimentato questa vigilia. Il centrocampista marocchino, fra i protagonisti con la sua nazionale ai Mondiali in Qatar, è finito in queste ore nel mirino del Barcellona che già lo seguiva da tempo: la società viola, da quanto fatto trapelare, non intende adesso privarsi del giocatore e ha respinto l'offerta del club blaugrana di 4 milioni per il prestito oneroso e 36 per il diritto di riscatto. Amrabat nel pomeriggio ha postato su Instagram la frase 'Inseguilo adesso, il futuro non è promesso a nessuno' facendo intuire la volontà del salto in carriera e non vedendolo sereno, a poche ore da una gara importante come quella di domani, allenatore e società hanno deciso di escluderlo. Tra i convocati figurano per la prima volta l'ultimo acquisto Josip Brekalo

QUI TORINO - Al Torino l'attenzione è rivolta ai quarti di finale di Coppa Italia, con l'obiettivo di centrare un traguardo che manca da quasi trent'anni, anche se l''umore di Juric non è dei migliori tanto che il tecnico granata non aver parlato né dopo il 2-2 di Empoli nè alla vigilia della nuova gara contro i viola. Gli ultimi due colpi in entrata, il difensore Gravillon dal Reims e il centrocampista Vieira dalla Samp (con Ilkhan in blucerchiato), non hanno scaldato le fantasie del tecnico croato, dispiaciuto per la cessione di Lukic. La squadra cerca un'impresa mai riuscita nell'era del presidente Cairo: con l'editore alessandrino il Toro non ha mai centrato le semifinali di coppa Italia. "È' una partita molto importante, vincerla significherebbe tanto" le parole del vice Paro dopo il pareggio di Empoli. I granata sanno come si fa per battere la Fiorentina, ci sono riusciti soltanto dieci giorni fa tornando ad espugnare il Franchi 47 anni dopo l'ultima volta. E vogliono riprovarci domani, a caccia di un risultato storico che non viene centrato dal 1994, quando la squadra di Mondonico venne eliminata dall'Ancona.