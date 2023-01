Torino, ufficializzato l'arrivo di Ilic

L'operazione era stata conclusa da un paio di giorni ma ora c'è anche l'ufficialità: Ivan Ilic è un nuovo calciatore del Torino. Il centrocampista si trasferisce in granata "a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni", come spiega il club di via Arcivescovado in una nota ufficiale. Il tecnico Juric avrà a disposizione il nuovo arrivato già per la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì a Firenze.

"Un saluto a tutti i tifosi del Toro, grazie di cuore": intercettato da alcuni curiosi all'esterno del Filadelfia, Sasa Lukic ha definitivamente chiuso la sua avventura in granata. Il centrocampista è pronto a trasferirsi in Inghilterra, al Fulham, e già in serata dovrebbe imbarcarsi per Londra. Lukic saluta il Toro dopo sei anni e mezzo, al club di Urbano Cairo andrà una cifra intorno ai dieci milioni di euro per la cessione.