Calcio: Pioli, non pensiamo a quello che sarebbe potuto essere

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Compattezza per voltare pagina, senza pensare a quel che si poteva fare meglio in precedenza. È uno Stefano Pioli senza fronzoli quello che presenta la sfida di domani del suo Milan con il Sassuolo, alle 12.30 al Meazza.

"Penso sia normale che i risultati positivi portino entusiasmo. Io credo che con il bel gioco sia più importante ottenere i risultati, ma a ora conta vincere. Portiamo avanti le nostre idee e il nostro modo di giocare, dipende da noi più che dai nostri avversari. Il Sassuolo alterna le due situazioni, ha aggressività e tecnica, ma anche grande velocità. Dovremo essere molto precisi e tecnici".

Pioli spende una parola anche per i tifosi: "Dopo una sconfitta così pesante come quella con la Lazio si sono dimostrati uniti e ci hanno sostenuto, ora tocca a noi dimostrare di meritare il loro sostegno. Da parte nostra continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto". (ANSA).