Serie A: Lecce-Salernitana

In campo Lecce-Salernitana alle 20:45 DIRETTA per il secondo anticipo della 20esima giornata di campionato

LECCE: ALLARME RIENTRATO PER GENDREY, BLIN E UMTITI, DUBBIO GALLO

Allenamento di rifinitura al Via del Mare per il Lecce del tecnico Baroni, in vista dell'anticipo di campionato contro la Salernitana. Ancora assenti i lungodegenti Pongracic e Dermaku, sono stati convocati sia Gallo che Persson, nonostante il lavoro differenziato svolto in settimana. Allarme rientrato, invece, per Gendrey, Umtiti e Blin, usciti malconci dopo la sfida di Verona. I tre calciatori hanno ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo, ma le loro condizioni saranno monitorate nel corso di queste ore.



SALERNITANA: IN GRUPPO ANCHE L'ULTIMO ARRIVATO CRNIGOJ

La Salernitana ha effettuato la rifinitura in vista della sfida a Lecce. Con il gruppo ha lavorato anche l'ultimo arrivato Crnigoj che è stato subito convocato da Nicola. Il tecnico granata è pronto a schierare i suoi con il 4-3-3. Mancheranno per infortunio Mazzocchi, Gyomber, Fazio e Maggiore.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 93 Umtiti, 97 Pezzella; 29 Blin, 42 Hjulmand, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 77 Ceesay, 11 Di Francesco. (1 Bleve, 21 Brancolini, 7 Askildsen, 9 Colombo, 13 Tuia, 14 Helgason, 22 Banda, 25 Gallo, 28 Oudin, 31 Persson, 32 Maleh, 83 Lemmens, 84 Cassandro). All.: Baroni.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Di Francesco, Gonzalez, Umtiti.

Indisponibili: Dermaku, Pongracic.

Salernitana (4-3-3): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 15 Troost- Ekong, 2 Bronn, 3 Bradaric; 18 Coulibaly, 8 Bohinen, 10 Vilhena; 87 Candreva, 99 Piatek, 29 Dia (1 Fiorillo, 33 Sepe, 6 Sambia, 9 Bonazzoli, 11 Botheim, 14 Valencia, 16 Radovanovic, 20 Kastanos, 22 Crnigoj, 41 Nicolussi Caviglia, 66 Lovato, 98 Pirola).

Allenatore: Nicola.

Indisponibili: Mazzocchi, Maggiore, Fazio, Gyomber.

Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Arbitro: Massa di Imperia Quote Snai: 1,90; 3,45; 4,25 (ANSA).