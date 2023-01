Calcio: Fiorentina; Josip Brekalo in dirittura d'arrivo

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - La Fiorentina è ad un passo da Josip Brekalo. Già nei giorni scorsi la società viola era stata vicina all'esterno croato in scadenza con il Wolfsburg, poi si era defilata e così il giocatore era stato accostato a Udinese, Napoli e soprattutto Dinamo Zagabria, la squadra dove è cresciuto. Nelle ultime ore però è ripresa la trattativa fra il club viola e quello tedesco sulla base di 1,5 milioni più una cifra legata alla futura rivendita, mentre per Brekalo è pronto un contratto di 4 anni a circa 1,5 milioni più eventuali bonus.

Per il croato classe '98 si tratterebbe della seconda esperienza in Italia dopo quella vissuta la scorsa stagione con la maglia del Torino contrassegnata da 7 reti in 32 presenze. (ANSA).