Premier: Tottenham torna alla vittoria, Kane firma 1-0 al Fulham

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Vincendo 1-0 in casa del Fulham (1-0), grazie a un gol di Harry Kane che eguaglia il record di marcature nel club londinese, il Tottenham di Antonio Conte torna in corsa per un posto in Champions. Con 36 punti dopo 21 partite, gli Spurs sono quinti nonostante le due sconfitte precedenti e tornano a tre lunghezze da Newcastle e Manchester United, anche se rispetto a loro hanno giocato un match in più.

Il Fulham ha sfiorato più volte il gol ma la tattica attendista del Tottenham ha ottenuto il massimo dalla rete di Kane nel recupero del primo tempo, un tiro non potente ma preciso, a fil di palo. Il gol n.266 di Kane con la maglia dei Blues, 16/o in 20 partite di campionato, permette al capitano dell'Inghilterra di accostare il suo nome a quello del mitico Jimmy Greaves.

L'attaccante ha detto alla Bbc di sperare che la vittoria "serva alla squadra per rilanciarsi. Nelle tante partite che restano dovremo essere bravi a non prendere gol e ad essere compatti, raggiungendo ancora un posto in Champions". Poi ha parlato di Conte, ricordando che il tecnico "ha attraversato un momento difficile al di fuori del calcio e per questo vogliamo vincere ogni partita per lui e ripagarlo per quello che fa. E' un allenatore appassionato e vogliamo continuare a lavorare per lui", ha concluso. (ANSA).