Ciclone Haaland, il City travolge il Wolverhampton

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Il Manchester City vince anche nella 21/a giornata della Premier League, piegando sul terreno dell'Etihad Stadium per 3-0 il Wolverhampton allenato dallo spagnolo Julen Lopetegui. Una tripletta del norvegese Erling Haaland regala il successo alla formazione di Pep Guardiola: il centravanti ha colpito al 40' pt, al 5' (rigore) e al 9' st, toccando quota 25 gol in 19 presenze da quando è cominciato il campionato. Una cifra realizzativa-monstre per il classe 2000.

Con questa vittoria il Manchester City consolida il proprio secondo posto in classifica, portandosi a -2 dall'Arsenal che in questo momento ha due partite in meno (47 lunghezze per i 'Gunners', 45 per i 'Citizens'); il Wolverhampton, invece, resta in pessime acque, ossia al quart'ultimo posto, con 17 punti, gli stessi del Bournemouth. (ANSA).