Calcio: Juventus-Atalanta 3-3

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Finisce in parità, 3-3 la sfida tra Juventus e Atalanta. Due giorni dopo la stangata inflitta ai bianconeri con 15 punti di penalizzazione, la formazione di Massimiliano Allegri dà prova di carattere contro i bergamaschi che vanno subito in vantaggio con Lookman. La reazione della Juve non tarda ad arrivare: Di Maria (su rigoe) e Milik la ribaltano momentaneamente. Ma a inizio ripresa è ancora l'Atalanta ad andare a segno con Maehle che fa 2-2 e poi ancora Lookman per il momentaneo vantaggio bergamasco. Danilo al 20' della ripresa riporta il risultato in parità. (ANSA).