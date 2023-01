In Francia sono sicuri: Skriniar andrà al Paris Saint-Germain

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Milan Skriniar sembra avere il futuro segnato, nel senso che non giocherà più nell'Inter, bensì Oltralpe, in Francia, sponda Paris Saint-Germain. Ne sono sicuri due fra i più autorevoli giornali francesi, Le Parisien e L'Equipe, secondo i quali il difensore slovacco, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo da parte del club nerazzurro, ha dato la propria parola agli emissari del sodalizio parigino.

Sembra dunque intenzionato a lasciare l'Italia, liberandosi a fine stagione a parametro zero.

Sempre secondo i media transalpini, tuttavia, non è da escludere a priori l'ipotesi che il centrale difensivo possa concretizzarsi prima della chiusura del mercato invernale, e questo permetterebbe all'Inter di intascare anche qualche milione.

L'ingaggio che Skriniar è destinato a percepire in Francia varierà fra i 10 e i 15 milioni a stagione. (ANSA).