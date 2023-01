Voci su cessione Udinese, 'smentiamo categoricamente'

(v. 'Calcio: voci sulla cessione dell'Udinese...' delle 11.15) (ANSA) - UDINE, 17 GEN - "In relazione all'articolo pubblicato stamani da Tuttosport, Udinese Calcio smentisce categoricamente quanto riportato e si sorprende che simili notizie, totalmente prive di fondamento, vengano pubblicate". E' il breve comunicato diffuso dal club friulano, in relazione alla presunta cessione della società (e anche di una quota del Watford, che è sempre di proprietà della famiglia Pozzo) a un fondo americano, dal prossimo primo luglio.

Poche ore fa l'Udinese aveva preso tempo e aveva preferito non commentare le notizie di stampa, ma di fronte al rilancio virale dell'articolo del quotidiano sportivo sui social network e alla richiesta di chiarimenti dei tifosi, ha deciso di intervenire e smentire il contenuto del reportage. (ANSA).