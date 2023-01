Abodi "chi diventa violento perde lo status di tifoso"

(ANSA) - PARIGI, 14 GEN - "I violenti, che entrano nella dimensione della delinquenza, perdono lo status di tifosi": lo ha detto a Parigi, parlando in ambasciata d'Italia con i giornalisti, il ministro dello Sport, Andrea Abodi.

"L'impegno comune degli anni scorsi - ha detto Abodi, nella capitale francese per un evento dedicato alla scherma - ha ridotto drasticamente le problematiche della violenza e i suoi effetti negativi all'interno degli stadi, che molto raramente sono teatro di comportamenti violenti, anche se non dobbiamo mai abbassare la guardia. Su quello che purtroppo succede fuori - ha continuato Abodi - ho un pensiero molto chiaro: chi diventa violento ed entra nella dimensione della delinquenza perde lo status di tifosi, faccio fatica a chiamarli tifosi perché non lo sono più. Le società ne sono consapevoli, mi auguro che ci sia una collaborazione sempre più stretta affinché ci sia una netta demarcazione fra l'essere appassionato e tifoso e l'essere delinquente, termini inconciliabili fra loro". (ANSA).