Serie A: Verona-Cremonese DIRETTA

Alle 18.30 in campo Verona-Cremonese DIRETTA

'Dobbiamo fare una grande partita a Verona, anche nel nome di Vialli' La conferenza stampa di Massimiliano Alvini della Cremonese alla vigilia dello scontro diretto del Bentegodi e si apre con un momento di raccoglimento dedicato a Gianluca Vialli, il grande campione cremonese scomparso il 6 gennaio. 'Voglio ricordare Gianluca Vialli come un uomo innamorato della vita. Le sue parole, i suoi racconti, anche le sue lacrime ci hanno messo di fronte una sola cosa: dobbiamo amare la vita, nonostante tutto. E questo è il ricordo che ci lascia. Daremo tutto per provare a regalargli una vittoria. Ci ha insegnato a non mollare mai, daremo tutto anche per questo. Mi aspetto una partita difficile come tutte le altre. Sono certo che la onoreremo con il massimo impegno". La Cremonese scenderà in campo con il lutto al braccio e una maglia speciale commemorativa per ricordare Vialli con una sua immagine sulla manica.