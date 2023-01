Cremona in silenzio un minuto per Vialli, stasera messa in suffragio

Cremona si è fermata a mezzogiorno per ricordare Gianluca Vialli. In città è infatti stato indetto il lutto cittadino, con un minuto di silenzio alle 12. I dipendenti e gli amministratori comunali lo hanno osservato nel Cortile Federico II di Palazzo Comunale mentre risuonavano i rintocchi della campana della Torre Civica. In prima fila il sindaco Gianluca Galimberti e il presidente del Consiglio comunale Paolo Carletti a reggere una maglia storica della Cremonese. È in programma invece questa sera alle 18:30 una messa in suffragio nella parrocchia di Cristo Re.

La chiesa di Cristo Re è la parrocchia del quartiere dove Vialle è cresciuto, proprio al fianco del campo di calcio dell'oratorio teatro delle sue prime prodezze. Potrebbe esserci il ct della Nazionale, gemello del gol di Vialli nella Sampdoria e anche in azzurro, Roberto Mancini. C'è Roberto Bettega, ex attaccante della Juventus e della Nazionale e dirigente bianconero che, con Vialli capitano, ha conquistato la Coppa dei Campioni.

Contro il Verona, la Cremonese ricorderà Gianluca Vialli indossando una maglia speciale, preparata appositamente con sulla manica sinistra la foto del campione scomparso e la scritta 'Ciao Luca'. La maglia sarà poi messa all'asta e il ricavato devoluto alla Fondazione Vialli-Mauro