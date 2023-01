Premier: 1-1 a Nottingham, il Chelsea frena ancora

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Il Nottingham Forest ha sfiorato l'impresa contro il Chelsea nella seconda e ultima partita di Premier League nel giorno di Capodanno, che si è conclusa 1-1 al City Ground. I londinesi sono andati in vantaggio già al 16' con Sterling, ma poi non sono riusciti a mettere in cassaforte il risultato contro la penultima in classifica e al 18' della ripresa hanno subito il gol del pareggio, realizzata da Aurier, rischiando poi più volte di subire un'altra rete.

La squadra di casa, che alla vigilia avrebbe firmato per il pari, si è quindi ritrovata a recriminare perchè nonostante il punto conquistato resta sempre in zona retrocessione, Il Chelsea languisce all' ottavo posto dopo aver mancato la vittoria per la sesta volta nelle ultime sette partite di campionato. Nonostante il successo di lunedì scorso col Bournemouth, infatti, Graham Potter fatica ancora a far girare una squadra che pure vanta tanti ottimi giocatori, I Blues sono a ben sette punti di distacco dal Manchester United, quarto in classifica, nella corsa per la qualificazione alla Champions League. (ANSA).