Pelè, la Fifa chiede 1 minuto di silenzio nelle partite di tutto il mondo

La Fifa ha invitato tutte le federazioni associate a far rispettare 1 minuto di silenzio prima di ogni partita su tutti i campi di calcio, in questo fine settimana e per la prossima, per rendere omaggio a Pelè.

"Edson Arantes do Nascimiento - si legge nella nota della federazione internazionale - era un'icona calcistica come nessun'altra, ha portato la magia del calcio sudamericano nel mondo e ha dato un senso al frase 'The Beautiful Game'. Finché si giocherà a calcio, Pelé sarà ricordato e ci mancherà".