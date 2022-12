Klopp "Gakpo ha grande potenziale, era la mossa giusta"

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "È un giocatore giovane con un grande potenziale. Se avesse già segnato 40 gol in Spagna o in un altro campionato, sarebbe inaccessibile. In questo genere di cose, è tutta una questione di tempismo. Ecco perché eravamo davvero convinti". Il tecnico del Liverpool, Juergen Klopp, parla così in conferenza stampa dell' acquisto per 40milioni di sterline dell'attaccante Psv Eindhoven Cody Gakpo, uno dei giocatori giovani che ha impressionato ai Mondiali, spingendo il club di Liverpool a fare la sua mossa prima che il Manchester United potesse intromettersi.

Klopp ha ottenuto l'ingaggio di Gakpo durante tre giorni di trattative nel periodo natalizio con i rappresentanti del 23enne nazionale olandese. Un altro attaccante non era in cima alla lista delle priorità di Klopp, dato che è piuttosto il centrocampo che necessita di rinforzi, ma il manager tedesco voleva tenere Gakpo lontano dello United, anche se ora avrà meno disponibilità economiche per la finestra di mercato invernale.

"Direi che in linea di principio è così per tutti: i soldi che spendi hanno un impatto sui soldi che potrai spendere - ha detto Klopp ai giornalisti -. Sappiamo cosa vogliamo fare e vedremo se possiamo farlo. Si tratta di soldi, ovviamente, ma si tratta anche di avere giocatori giusti, e siamo davvero felici di poter avere con noi Cody".

Per il suo debutto bisognerà attendere, il contratto va depositato dopo l'apertura del mercato e quindi non prima di lunedì prossimo. "Non ci affretteremo. Probabilmente potrà giocate con i Wolves", ha annunciato Klopp, parlando del match di Fa Cup previsto per il 7 gennaio. (ANSA).