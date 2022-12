Incidente sugli sci, Neurer si rompe e stagione finita

"Ehi, ragazzi, che dire, la fine dell'anno poteva sicuramente andare meglio... Cercando di schiarirmi le idee (dopo l'eliminazione dai Mondiali di calcio del Qatar), mi sono dato allo sci e mi sono rotto la gamba.

L'operazione è andata molto bene ieri. Grazie al team medico! Però, mi fa male sapere che la stagione in corso è finita per me. Il vostro Manuel". Così, postando la propria foto con un'enorme ingessatura alla gamba destra sui propri profili ufficiali social, il portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Manuel Neuer, svela l'incidente che lo ha coinvolto. Lo stesso estremo difensore dei bavaresi comunica che, per lui, la stagione è di fatto conclusa.