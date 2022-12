Mondiali: polacco Glik già in campo in Parma-Benevento

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Nel Benevento in campo contro il Parma per la 16/a giornata della Serie B il grande ex Cannavaro ritrova dopo il Mondiale il Nazionale polacco Kamil Glik e lo rimette subito al centro della difesa dove mancherà Leverbe.

Confermata la linea a 4 e un modulo più flessibile in avanti con l'alternarsi di un 4-2-3-1 e un 4-3-3 più puro. Tornano titolari Tello e Karic, fuori Viviani e Acampora. Indisponibile La Gumina.

La Polonia è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Francia 3-1 (ANSA).