Mondiali: "che vergogna", stampa tedesca condanna squadra e ct

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Sotto il titolo "Il calcio tedesco deve smettere di mentire a se stesso", Die Welt assesta un duro colpo alla nazionale, dopo la seconda consecutiva eliminazione nella fase a gironi del Mondiale. "La Germania non è più una squadra da torneo. Ci vorranno cambiamenti fondamentali per uscire da questa routine" aggiunge il giornale.

Altri media hanno un tono altrettanto funebre, con due giornali che sostengono che in Qatar si è vista la "fine di una grande nazione calcistica". Secondo FAZ "le cose sono andate peggiorando da quando ho vinto la Coppa del Mondo nel 2014. Il ritorno in cima al mondo è solo un'illusione per il team". "Che vergogna! Siamo fuori!" scrive Bild, parlando della "fine di una grande Nazione calcistica", anche se "la decisione millimetrica estremamente controversa nella partita tra Giappone e Spagna è amara", riferendosi alla convalida di uno dei due gol giapponesi. "Ed è possibile che la Spagna non abbia dato il massimo nel secondo tempo per pareggiare perché ha preferito passare agli ottavi come seconda", è il sospetto che aggiunge il giornale.

Altri si concentrano maggiormente su aspetti tecnici, a partire dallo spettacolo poco brillante offerto in campo, con Sueddeutsche Zeitung che descrive il gioco come "il risultato di una grande confusione". Per Der Spiegel la "debacle a Doha" è colpa della "mancanza di efficienza", così come delle "decisioni sbagliate dell'allenatore". (ANSA).