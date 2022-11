Il cammino degli azzurri verso Euro 2024 partirà da Napoli

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Inizierà a Napoli il cammino della Nazionale azzurra verso la fase finale di Euro 2024. Lo stadio Diego Armando Maradona, giovedì 23 marzo (ore 20,45), ospiterà infatti il primo match delle qualificazioni contro l'Inghilterra, l'ultima Nazionale affrontata in casa dagli azzurri lo scorso 23 settembre a Milano, quando il gol realizzato da Giacomo Raspadori regalò all'Italia la vittoria (1-0) in Nations League. La Nazionale tornerà a giocare a Napoli quasi 10 anni dopo la partita delle qualificazioni al Mondiale 2014 contro l'Armenia, disputato il 15 ottobre 2013 e finito 2-2 con i gol di Alessandro Florenzi e Mario Balotelli. Per l'Italia sarà la 26/a partita nel capoluogo campano, dove ha raccolto 13 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte. E Napoli è anche una delle città coinvolte nella candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale dell'Europeo 2032. Sono 30, invece, i confronti fra Italia e Inghilterra (11 vittorie azzurre, 11 pareggi e 8 sconfitte), tra i quali spicca ovviamente la finale di Euro 2020. (ANSA).