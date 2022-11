Mondiali: Ct Qatar, 'domani dobbiamo fare meglio'

(ANSA) - DOHA, 24 NOV - Non vuole uscire subito dai Mondiali, i primi che si giocano in Medio Oriente e proprio in Qatar: il ct catalano Felix Sanchez, dopo la brutta prestazione nel match di apertura perso contro l'Ecuador, spera che i suoi sappiano mettere in mostra "il meglio del loro livello di gioco" contro il Senegal domani.

Una seconda sconfitta sancirebbe la precoce eliminazione dei qatarini, che diventerebbero la seconda nazionale dopo il Sudafrica ad essere eliminata al primo turno nonostante si sia presentata in veste di paese organizzatore.

"Speriamo - ha detto il ct catalano - di esserci liberati dalla pressione della partita di esordio. Io spero che potremo battercela, mostrare il nostro miglior livello di gioco ed essere più competitivi".

Nel match contro l'Ecuador il Qatar ha lasciato molto a desiderare in campo, l'Ecuador, dopo il 2-0, ha dato l'impressione di rallentare la spinta e la partita ha assunto toni da allenamento. Gran parte degli spettatori di casa, delusi, hanno abbandonato le tribune prima della fine dell'incontro. (ANSA).