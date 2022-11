Mondiali: Olanda; van Gaal "felice per vittoria, meno per gioco"

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista difensivo, concesso molto poche occasioni, ma non sono contento del possesso, siamo stati imprecisi sprecando le occasioni avute. Nella ripresa non è andata meglio è per questo che ho fatto dei cambi che hanno dato un svolta e la vittoria sui campioni d'Africa mi fa felice". Così il ct dell'Olanda, Louis van Gaal, dopo il 2-0 al Senegal, arrivato solo nel finale "ma sono rimasto abbastanza calmo perché ero sicuro che avremmo segnato almeno un gol e credo che la vittoria sia meritata".

L'esperto tecnico ha fatto i complimenti a Memphis Depay, entrato poco prima di metà ripresa a causa delle sue condizioni ancora non perfette dopo un lungo infortunio: "Ha giocato un ruolo importante, ora vedremo come recupererà". Molto felice per il gol realizzato ma anche lucido nella disamina della partita è Cody Gakpo, secondo il quale l'Olanda non è stata "abbastanza precisa con la palla, abbiamo sprecato diverse occasioni, dobbiamo organizzarci meglio. Analizzeremo bene questa partita e vedremo cosa deve essere migliorato, ma vincere una gara nel finale è sempre bello, dà fiducia". (ANSA).