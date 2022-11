Calcio: Azzurri; Mazzocchi out, distorsione al ginocchio

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - Dopo Sandro Tonali, anche Pasquale Mazzocchi lascia Coverciano. L'esterno della Nazionale e della Salernitana, sottoposto ad accertamenti dopo l'infortunio riportato oggi in allenamento, ha riportato una distorsione del ginocchio destro: di qui l'indisponibilità per l'amichevole di domenica a Vienna contro l'Austria, l'ultima per l'Italia in questo 2022 (ore 20,45 diretta su Raiuno). Mazzocchi farà rientro nel club di appartenenza, mentre resteranno a disposizione di Roberto Mancini 26 giocatori. Chi è sceso in campo ieri sera contro l'Albania ha svolto lavoro di scarico, gli altri hanno effettuato una sessione di allenamento. Il programma prevede un altro giorno di lavoro domani a Coverciano a porte chiuse, quindi la partenza per Vienna sabato in mattinata. (ANSA).