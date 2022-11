Calcio: Allegri allenatore del mese per Lega serie A

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il premio Coach Of The Month di novembre è stato assegnato all'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri La consegna del trofeo a Massimiliano Allegri avverrà nel pre-partita di Juventus-Udinese, in programma sabato 7 gennaio 2022 alle ore 18.00 all' "Allianz Stadium" di Torino.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 13/a alla 15/a della Serie A TIM 2022/2023.

"Massimiliano Allegri sta dimostrando una volta di più di essere un grande allenatore, solido e pragmatico, in grado di leggere al meglio le situazioni di gioco e di trovare equilibrio e soluzioni tattiche ottimali per la resa delle proprie squadre - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Il mese di novembre della Juventus è stato perfetto, con tre vittorie su tre contro Inter, Hellas Verona e Lazio, sempre mantenendo la porta inviolata, che hanno permesso ai bianconeri di rilanciarsi nelle posizioni più alte della classifica. Allegri, inoltre, ha lanciato sul palcoscenico della Serie A TIM giovani talenti come Fagioli e Miretti, prodotti del vivaio bianconero". (ANSA).