Roma: ecco il derby, tocca a Zaniolo con Abraham

In campo alle 18 il derby capitolino Roma-Lazio LIVE

E' stata una vigilia anomala quella che anticipa il derby di domani. Qualche foto sui social dei protagonisti che scenderanno in campo, la Supercoppa femminile tra Roma e Juventus vista a Trigoria prima della rifinitura in programma alle 16 e un regalo, quello di Maniche, a Josè Mourinho. L'ex calciatore del Porto, con il quale lo Special One ha vinto Champions e Coppa Uefa, è diventato un produttore di vino e non poteva, all'alba della stracittadina, non inviare anche un paio di bottiglie al suo amico Josè. Per stapparle magari aspetterà il triplice fischio, con la speranza che il campo dia al portoghese qualcosa per cui festeggiare. Da Trigoria, intanto, a farla da padrone è il silenzio radio. Come Sarri anche Mourinho ha scelto di non parlare, la concentrazione deve andare esclusivamente sul campo e per questo il centro sportivo è off limits già dal ieri per evitare occhi e sguardi indiscreti. Obiettivo non far trapelare le mosse anti Lazio e compattare un gruppo che sarà privo dei due acquisti migliori della campagna estiva.

Mentre il ds biancocceleste Igli Tare fa marcia indietro sulla Conference League (da lui definita, a suo tempo, "la competizione dei perdenti") dicendo che "ora che siamo in Conference voglio che la Lazio la onori fino in fondo, e dobbiamo fare il massimo per vincere. Un trofeo è sempre importante", la Lazio reduce dalle delusioni di Europa League prepara il derby. Può essere l'occasione migliore - per quanto piena di rischi - per raddrizzare il timone, e dimostrare che i ko con Salernitana e Feyenoord sono stati solo incidenti di percorso in una stagione finora positiva. La squadra di Sarri, che sarà priva di Milinkovic Savic e, a meno di clamorose sorprese, del suo bomber Ciro Immobile, non parte favorita anche se i tifosi romanisti, alimentati da alcune radio locali, temono l'arbitraggio di Orsato e l'operato al Var di Mazzoleni.