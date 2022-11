Calcio, 25 azzurre convocate per Austria e Irlanda del Nord

Archiviare l'anno con una doppia vittoria per proseguire nel migliore dei modi l'avvicinamento al Mondiale. È questo l'obiettivo della Nazionale femminile, che a un mese dal ko con il Brasile è pronta a tornare in campo per disputare le ultime amichevoli del 2022: venerdì 11 novembre (ore 17.30, diretta su Rai 2) allo stadio 'Guido Teghil' di Lignano Sabbiadoro le Azzurre affronteranno l'Austria, mentre due giorni dopo voleranno a Belfast dove martedì 15 novembre (ore 20 italiane, diretta su Rai Sport + HD) è in programma la sfida con le padrone di casa dell'Irlanda del Nord.

La prima tappa del viaggio che la prossima estate porterà le azzurre in Nuova Zelanda, dove si disputeranno le tre gare del girone che le vedrà impegnate contro Svezia, Argentina e Sudafrica, partirà quindi da Lignano Sabbiadoro. Il comune friulano ospiterà per la prima volta nella sua storia una gara della Nazionale maggiore, attesa dal confronto con le austriache - cinque i precedenti, quattro successi dell'Italia e un pareggio - che grazie all'ottimo percorso a Euro 2022, concluso ai quarti di finale, hanno raggiunto la 19a posizione nel Ranking Fifa. I biglietti per la partita saranno messi in vendita a partire dalle ore 12 di venerdì e saranno previsti prezzi popolari e tariffe ridotte per gli Under 18.

Domenica le azzurre si ritroveranno a Coverciano per iniziare a preparare il doppio impegno, al quale prenderanno parte 25 calciatrici. Rispetto all'ultimo ritiro, nell'elenco delle convocate si rivedono Schroffenegger, le tre giallorosse Bartoli, Linari e Giugliano e le due bianconere Bonansea e Girelli, che avevano saltato i 90' contro la Seleçao perché non al meglio della condizione. Dopo un periodo di assenza torna in gruppo Serturini, mentre è ancora out Gama, che nell'ultimo match di campionato ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.