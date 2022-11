Champions: Pioli, Leao sta bene e darà il massimo per vincere

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - "Leao è un grandissimo giocatore, sicuramente domani sarà al pieno della sua condizione e darà il massimo per farci vincere": è la certezza del tecnico del Milan Stefano Pioli, incalzato di domande su Rafael Leao - alla vigilia del match di Champions League contro il Salisburgo - dopo la deludente prestazione contro il Torino domenica sera.

"Non ho dovuto dirgli niente. L'ho visto bene. Abbiamo analizzato il ko di Torino. Se gli avversari pensano di rivedere il Milan di Torino rimarranno delusi. Leao sta bene come stanno bene anche gli altri", ha aggiunto. (ANSA).