Lo Spezia elimina il Brescia nei sedicesimi di finale della Coppa Italia e affronterà l'Atalanta al prossimo turno. Al Picco finisce 3-1 per i padroni di casa (1-0 alla fine del primo tempo) in virtù della doppietta di Strelec, intermezzata dalla rete di Verde per i liguri. A tempo scaduto, il gol della bandiera di Moreo a rendere meno ampio il passivo per le Rondinelle.