Motogp: Martin vince la Sprint in Spagna, Bagnaia fuori

Jorge Martin si conferma il re della Sprint Race, vincendo la gara veloce del gp di Spagna. Il pilota iberico ha preceduto Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Prova sfortunata per Francesco Bagnaia, caduto dopo un contatto con Binder e Bezzecchi. Caduta anche per Marc Marquez.

Marc Marquez ha conquistato la pole position

Marc Marquez con il tempo di 1:46.773 con la Ducati del Team Gresini ha conquistato la pole position del gran premio di Spagna in programma domani sul circuito di Jerez de la Frontera. Secondo tempo per Marco Bezzecchi, terzo crono per Jorge Martin. Seconda fila per Binder, Di Giannantonio e Alex Marquez. Terza fila per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia con il settimo tempo.



