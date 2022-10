Calcio: Salernitana; Nicola, soddisfatto della prestazione

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "Sono assolutamente soddisfatto della prova dei miei ragazzi, abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra forte. La mia squadra non ha mai smesso di mettere in difficoltà l'Inter sulle ripartenze". Lo ha detto il tecnico della Salernitana Davide Nicola, intervistato da Sky dopo la sconfitta contro l'Inter. "Un appunto? Il secondo gol: una palla che conoscevamo, abbastanza leggibile, abbiamo tardato a riposizionarci, e contro giocatori del genere puoi pagare dazio. Oggi secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, contro una squadra che ha valori superiori, era la partita che volevamo fare. Se non prendi il secondo gol crei i presupposti per crederci fino alla fine". (ANSA).