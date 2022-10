Ko in Champions col Maccabi, Juve in ritiro alla Continassa

La Juventus rientrerà nel pomeriggio a Torino da Haifa, in Israele, dove ieri ha subito una storica sconfitta col Maccabi che l'ha ricacciata in fondo al girone di Champions, a un passo dall'eliminazione. Oggi la squadra e lo staff andranno direttamente in ritiro alla Continassa, dove resteranno almeno fino al derby con il Torino di sabato pomeriggio. Da valutare le condizioni fisiche di Angel Di Maria, uscito ieri già nel primo tempo per un nuovo infortunio.



La crisi della Juve, sull'orlo dell'eliminazione dalla Champions e ottava in campionato a -10 dalla vetta, è grave e un ex di lusso, Claudio Marchisio, incoraggia i bianconeri e difende Allegri: "A cosa serve in questo momento sparare sentenze e cercare a tutti i costi un colpevole? - scrive su Instagram - anche quando crediamo che nulla funzioni e tutto sembra compromesso, non dobbiamo mai scordarci chi siamo. Siamo caduti più e più volte, ma ci siamo sempre rialzati e ogni volta abbiamo scritto la storia".