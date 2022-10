Sampdoria: accordo in dirittura d'arrivo con Stankovic

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - Dejan Stankovic è a un passo dalla Sampdoria, la riunione del pomeriggio tra la dirigenza blucerchiata e il suo entourage ha prodotto risultati positivi e sarebbero ormai da definire solo i dettagli nelle prossime ore per arrivare alla fumata bianca. Si parla di un accordo fino a giugno con ricco bonus e rinnovo biennale del contratto in caso di permanenza in serie A. L'ex tecnico della Stella Rossa, già cercato da Massimo Ferrero in passato e che adesso avrebbe 'benedetto' il suo arrivo come proprietario del club attraverso la sua famiglia, sarebbe pronto dunque a iniziare la nuova avventura ma per l'annuncio ufficiale bisognerà aspettare domani. Stankovic inizierebbe subito la preparazione per la gara di sabato a Bologna.

Tre scudetti conquistati sulla panchina della Stella Rossa, prenderebbe il posto di Marco Giampaolo, esonerato dopo la nettissima sconfitta con il Monza con uno score di 2 punti in otto partite. Resta in allerta comunque anche Daniele De Rossi che avrebbe incontrato ieri la società.. (ANSA).