Champions: Inzaghi, girone proibitivo ma ce la giochiamo

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - "Il Barcellona è fortissimo, è una delle squadre che fa il miglior calcio in Europa. Sappiamo che importanza ha la partita, la classifica è aperta. Il girone è proibitivo ma siamo l'Inter e cercheremo di giocarcela con tutte le nostre forze". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Barcellona.

"Lautaro stamattina ha fatto un esame e non è stato evidenziato nulla. Ha chiuso la gara affaticato, farà un allenamento parziale. Devo parlare coi medici e vedremo le sue condizioni. Non ci saranno Brozovic e Lukaku, sono da valutare Lautaro e Gagliardini. Onana o Handanovic? Valuterò di partita in partita, domani ci sarà Onana". (ANSA).