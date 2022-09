Amichevole Senegal-Iran 1-1, Azmoun entra e segna

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Dopo le esternazioni via social, poi rimosse, a favore dei manifestanti nel suo paese e delle donne iraniane, e in attesa di eventuali provvedimenti della federcalcio del suo paese, Sardar Azmoun ha preso parte, da subentrato, all'amichevole che l'Iran ha pareggiato 1-1 con il Senegal. L'attaccante del Bayer Leverkusen è entrato al 19' st al posto di Taremi e, appena cinque minuti dopo il suo ingresso in campo, ha pareggiato (il Senegal era andato in vantaggio grazie a un'autorete di Pouraliganji) segnando con un colpo di testa da centro area. Nessuna dichiarazione, né sua né di altri del gruppo dell'Iran, subito dopo la partita. (ANSA).